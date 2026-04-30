-Napisala je na društvenim mrežama: „Stalni pokušaj diskreditacije drugoga je uvek odraz sopstvene slabosti, a ne stvarne moći.“ Zapamtite ovu rečenicu koju je izgovorila.

U redu, neko je očigledno slagao, ali je i sama napisala da je stalni pokušaj diskreditacije drugih odraz sopstvene slabosti. Čini mi se da ta rečenica najviše govori o njoj i njenim kolegama. Sve vreme su radili na mojoj dehumanizaciji, kriminalizaciji i negiranju rezultata, i time su pokazivali sopstvenu nemoć.

Ne mislim da je ovo za najžešću osudu. To je bila jedna „bela laž“. Verovatno je to rekla nekom u neformalnom razgovoru, želeći da se predstavi u boljem svetlu, pa se kasnije zapetljala u objašnjenjima o porodičnim vezama i vrednostima. Takve stvari se dešavaju mnogim ljudima.

Mnogo su ozbiljnije laži koje su pojedini mediji iznosili. Setite se slučajeva kada su plasirane netačne informacije koje su mogle da izazovu ozbiljne posledice u društvu. To su, po mom mišljenju, daleko opasnije stvari.

Ovo što se sada dogodilo više liči na lični blam nego na nešto što ima ozbiljne posledice. Loše je kada neko pokušava da se predstavi većim nego što jeste kroz izmišljeno poreklo, umesto kroz sopstvene rezultate, ali to je sitnica u odnosu na sve ostalo.





