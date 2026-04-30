Na završnici velikih vojnih manevara „Orion 26“, francuski predsednik Emanuel Makron prisustvovaće demonstraciji scenarija koji uključuje sukob sa „uslovnim protivnikom“ koji, prema navodima medija, ima karakteristike ruske vojske. Vežba, koja je trajala tri meseca, završava se danas, 30. aprila.

Kako prenose mediji, cilj završne faze jeste prikaz sposobnosti francuskih i savezničkih snaga da izdrže najintenzivnije oblike ratovanja, uključujući kompleksne operacije na kopnu, moru i u vazduhu.

Ogromna vojna sila na terenu

U vežbi „Orion 26“ učestvovalo je oko 12.500 vojnika, kao i jedinice iz još 20 država, što ovaj događaj svrstava među najveće vojne simulacije u Evropi u poslednje vreme.

Prema dostupnim podacima, angažovano je 25 brodova, među kojima i nosač aviona „Šarl de Gol“, zatim 140 aviona i helikoptera, kao i čak 800 dronova. Ovakva kombinacija snaga omogućava simulaciju savremenih sukoba visokog intenziteta.

Poseban akcenat stavljen je na artiljerijske borbe u uslovima intenzivne upotrebe bespilotnih letelica, što odražava savremene trendove ratovanja.

Ova vežba dolazi u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija u Evropi i sve većeg fokusa NATO zemalja na spremnost za potencijalne sukobe. Prikazivanje scenarija protiv protivnika sa karakteristikama Rusije dodatno naglašava geopolitički kontekst u kojem se ove aktivnosti odvijaju.

Makronovo prisustvo završnici manevara ima simbolički i politički značaj, jer ukazuje na interes Francuske da demonstrira vojnu spremnost i kapacitete u okviru saveza.

U narednom periodu očekuje se nastavak sličnih vežbi i dodatno jačanje vojnih kapaciteta, dok će pažnja međunarodne javnosti ostati usmerena na razvoj bezbednosne situacije u Evropi.