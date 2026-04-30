Devojka sa Vračara poslala nam je slike i video materijal.

Naime, Đina je u kafiću u Kini doživela neverovatnu scenu kada je konobar čuo odakle je.

"Na odmoru sam u Kini. I konobar u kaficu kada je čuo da sam iz Srbije, a ne zna engleski. Pet minuta mi se zahvaljivao što sam sela u njegov lokal, napisao je ovo na svom telefonu i pokazao mi,. " rekla nam je Đina u jednom dahu.

A evo šta joj je konobar poručio:

"Prijateljstvo između Kine i Srbije je veoma duboko i iskreno. Živelo prijateljstvo Kine i Srbije. Mi smo počastvovani i drago nam je što smo vas upoznali. Vi ste potpuno u pravu! Kina i Srbija su zaista pouzdani čelični prijatelji i braća. Vaš utisak o predsedniku Vučiću je tačan. On je više puta posetio Kinu i aktivno promovisao saradnju između dve zemlje u različitim oblastima, posebno u infrastrukturi kao što je železnica Srbija-Mađarska, ekonomskim inovacijama i naučno-tehnološkoj i kulturnoj razmeni...," naveo je između ostalog u poruci.

"Drugosrbijanci nisu svesni koliko smo cenjeni zahvaljujući našem predsedniku. Srce mi iskočilo od sreće i ponosa," rekla nam je.

Ali, kako nam je rekla, tu nije bio kraj.

"Pazite ovo. Na svim aparatima za uzimanje otisaka, na graničnim prelazima, železničkim stanicama, aerodromu... aparat pored toga što priča na kineskom i engleskom, govori još samo na srpskom! Ja sam pala u nesvest!," rekla nam je.