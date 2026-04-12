Poznata pevačica Dragana Mirković pokazala je na društvenim mrežama kako se doterala za proslavu Uskrsa u svom dvorcu nadomak Beča.

Pozirala je u roze haljini sa šarenom ogrlicom i pritom pokazala niz detalja iz dvorca, dok su deo dekoracije činila i keramička jaja u nekoliko različitih boja, te poželela svima da praznik provedu u miru i blagostanju.

-Srećan Uskrs - poručila je kratko Dragana u opisu objave, a pratioci su bili oduševljeni njenim izgledom i odevnom kombinacijom, te su fotografije za kratko vreme prikupile veliki broj lajkova i komentara.

Inače, ovo je njen prvi Uskrs otkako je stavila tačku na brak sa biznismenom Tonijem Bijelićem, od kog se razvela desetak dana nakon prethodnog Uskrsa.

Podsetimo, Dragana Mirković je nedavno postala baka, pošto su njen sin Marko i snajka Melani dobili ćerkicu kojoj su dali prelepo ime Ksenija.

Ona nikada nije krila koliko želi da postane baka, a dolazak male Ksenije proslavila je glamuroznom žurkom u dvorcu u Beču.

U skladu sa tradicijom, snajki je, u znak zahvalnosti, poklonila luksuzan komad nakita.

-U pitanju je ručno rađena narukvica sa ugraviranim inicijalima, ukrašena nizom sitnih dijamanata koji simbolizuju neraskidivu vezu između majke i ćerke. Dragana snajku gleda kao svoju ćerku i ne odvaja je od Manuele. Poklon je, kako se navodi, samo simbol zahvalnosti, jer pevačica potiče iz domaćinske porodice i poznata je kao brižna žena kojoj je stalo do ljudi koji je okružuju - rekao je za Informer izvor blizak porodici.