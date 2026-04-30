Pevačica Jelena Karleuša nedavno se pred kamerama dotakla bivšeg supruga Duška Tošića, otkrivši da sa nekadašnjim fudbalerom nema kontakt, te da su ćerke jedina poveznica nekada najlepšeg para na estradi.

- Duško i ja nismo u dobrim odnosima, nažalost, to je njegova odluka. Žao mi je zbog toga što vuče takve poteze. I zbog javnosti i zbog Atine i Nike, ljudi se razvedu, pa budu prijatelji ili u dobrim odnosima, ali on nije takav tip. Ne mogu njemu to da dočaram, digla sam ruke... Moram da naglasim da je divan otac, da je stalno sa njima u kontaktu, imaju divan odnos. Ispada da ga stalno spominjem, pa onda advokat zamoli da više ne govorim o tome, a zapravo ga ne spominjem ja sama od sebe, već odgovaram na vaša pitanja. Tako se namesti... – bila je iskrena pre nekoliko dana Jelena Karleuša.

Sa druge strane, Duško Tošić nije komentarisao dosadašnje navode bivše supruge niti se toliko često oglašava na društvenim mrežama, a pravo iznenađenje usledilo je juče kada je objavio fotografiju sa prijateljem i fudbalerom Marcelom Guedeom i time otkrio kako provodi slobodno vreme kada nije sa svojim naslednicama.

- Volim te, prijatelju moj – pisalo je u opisu fotografije dvoje sportista koji su pozirali pred fotografom sa osmehom na licu, a kasnije su zajedno otišli na ručak.