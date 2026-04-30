Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica stavila je tačku na dugogodišnju emotivnu vezu sa Nemanjom Stanisavljevićem, a nakon turbulentnog perioda odlučila je da napravi predah i nakratko napusti Srbiju.

Nakon brojnih obaveza oko pripreme albuma i njegove promocije, pevačica je rešila da sebi priušti kratki odmor.

Na društvenim mrežama objavila je fotografije iz Opatije, gde trenutno boravi, i kako se može videti, maksimalno koristi slobodno vreme da napuni baterije pred radno leto koje je očekuje.

Detalji raskida sa dečkom

Podsetimo, Breskvica je posle pet godina ljubavi raskinula vezu sa dugogodišnjim partnerom Nemanjom.

Iako su mnogi verovali da će uskoro podići odnos na viši nivo, usledio je neočekivan kraj ljubavi.

"Shvatili su da je najbolje da se raziđu"

Izvor blizak pevačici tvrdi da njihov odnos već duže vreme nije funkcionisao, a do zvaničnog prekida je došlo pre oko dva meseca.

-Već izvesno vreme se ne pojavljuju zajedno u javnosti. Ljudi su primetili da se nešto dešava. Nedavno su probali da daju svojoj ljubavi još jednu šansu, ali kako to nije funkcionisalo, shvatili su da je najbolje da se raziđu - istakao je izvor.

Ona svoj privatni život vešto skriva od javnosti, pa je tako uspela da prikrije i činjenicu da je već neko vreme singl.

Kako navodi izvor upućen u priču, nakon raskida ostali u prijateljskim odnosima, a ona je donela odluku da se iseli i započne samostalni život.

