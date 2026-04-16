Lepa Lukić večeras održava koncert u beogradskom Sava centru, a događaju prisustvuju i brojne poznate ličnosti.

Posebnu pažnju privuklo je pojavljivanje folk zvezde Dragane Mirković koja je ušla na sporedni ulaz gde su je sačekali pripadnici sedme sile.

Kako je otkrila pred kamerama, večeras je specijalna gošća na koncertu, te je samo zbog Lepe napustila dvorac u Beču u kom živi i došla u Srbiju.

- Lepa Lukić je velika legenda. Presrećna sam što sam deo njenog koncerta. Kada me je pozvala, to je bilo bez razmišljanja, samo sam rekla: "Da". Šta god ona bude pevala, ja ću se veseliti. Mi se godinama poštujemo i volimo. Njen poziv nikako nisam želela da odbijem, tako da sam specijalno zbog toga došla u Srbiju - rekla je Dragana, pa prvi put spomenula unuku koja se nedavno rodila:

- Ksenija je preslatka, već pruža rukice da je uzmem. Ona je moja duša, srećica, a sin Marko je savršeni tata - rekla je Dragana.

Lepa prekinula koncert

Na početku koncerta Lepa je održala emotivni govor i zahvalila se svojoj vernoj publici što su uz nju šest decenija.

- Nisu mi dali da najavim oproštajni koncert, rekli su da ne treba da najavljujem, da ću još dugo pevati, ali pošto su ga nazvali "Za večnost", to znači da ću pevati dok sam živa - rekla je Lepa Lukić i nastavila:

- Želim da vam se od srca zahvalim što me bodrite punih 60 godina. Da nije vas, ne bih ni trajala 60 godina. Sa mnom ste rasli, starili i doživeli smo da se ponovo sretnemo u ovim, mojim poznim godinama. Mislim, ja godine ne osećam, imam ih dosta, a ne izgledam tako. Imam ja ogledalo - poručila je muzička diva kroz osmeh.

