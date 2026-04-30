Voditeljka RTS-a Kristina Radenković pre nekoliko godina rekla je kako smatra da bi suprugu, nakon prevare saopštila: "Ti si čovek mog života, nek si se proveo!", te da "čovek ako ne može da zadovolji svoje potrebe u braku, on traži nekog drugog da ih zadovolji", što je valjda, kao prirodno".

Ove reči voditeljke "Slagalice" naišle su na žestoku kritiku na Tviteru, pa su se ređali komentari u kojima ljudi u čudu zbog onoga što su čuli, Kristini poručuju da nikako ne daje lep primer devojčicama.

"Ovo je toliko tužno. Zašto žene konstantno sebe marginalizuju i nastavljaju da brane patrijarhatske, tradicionalisticke ideale? Kakav primer daju devojčicama koje ih gledaju i koje tek trebaju da iskuse život? Da stave svog muškarca ispred sebe, svog ponosa i mentalnog zdravlja?", "Apsolutno nema ničeg prirodnog u tome da pustiš da te neko pregazi samo zato što je muško i zato što ti je muž ili dečko. Koliko god feminizam bio tabu tema, jednakost polova se nikad neće ostvariti ako ovakvi komentari nastave i ne iskoreni se taj ideal "muž pa sve ostalo"", "Ništa od iskoraka iz srednjeg veka dok god je prioritet broj 1. da ti možeš da kažeš da si udata žena. Je*o sad kakav je taj brak i taj muž i ti žena, to su tehnikalije...", "Ovo je najgluplja izjava ikad!", i brojni drugi komentari.

Podsetimo, Kristina je rekla sledeće:

- Stalno se pitam kako ne osećam ono od pre, kao "jao, jao, kad mi se grči stomak", i naiđem na taj video i shvatim... Kao, stalno se preispitujem da li ja njega dovoljno volim, jer ja nemam više to "jao, jao"...kočenje - počela je Kristina.

- I, čovek priča "kad znate da volite". Ne znači da je on u pravu, ali meni se svidelo, to je ono što sam pričala pre godinu dana. Kaže, "Momenat kad vi nekoga volite je mir. Potpuni mir." Ja nikad nisam imala ovaj mir, ovo emotivno blagostanje... Stvarno, osećam od kada sam ga upoznala mir. Ne grickam nokte, a ja sam grickala zanoktice ovako, skroz, krv mi je šikljala, ovako sam držala ruke, od te neke nervoze "jao, nisam ostvarena, niko me ne voli...". Mislim, svi imamo valjda te neke dubioze. Ja sam potpuno mirna i sutra, mislim, i da me prevari ja bih bila, okej, povređena, ali bih rekla: "Ti si čovek mog života, nek si se proveo!" - rekla je Kristina.

- Malo bih ga zlostavljala, ali šta. Na predavanju na kom sam bila kaže "čovek ako ne može da zadovolji svoje potrebe u braku, on traži nekog drugog da ih zadovolji", što je valjda, kao prirodno. Baš mislim da je ljubav taj neki mir - zaključila je Radenkovićeva.

