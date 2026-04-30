Bivši partner pevačice Rade Manojlović, pevač Haris Berković, odlučio je da napravi promenu i podvrgne se presađivanju kose, nakon čega je prvi put pokazao kako izgleda posle zahvata.

Iako je transplantacija kose danas sve češća praksa među muškarcima koji se suočavaju sa opadanjem kose, Haris ne krije da je ceo proces za njega bio prilično zahtevan i bolan.

Kako je ispričao, pripreme su trajale nekoliko dana, a sam zahvat ostavio je jači utisak nego što je očekivao.

-Iskreno da sam znao šta me čeka dobro bi razmislio da li bi se na to odlučio. Same pripreme nisu bile nešto posebno, trebalo je vremena, nekih par dana za sve to. Bol je bila prisutna, ali kada se čovek odluči na popravak ili vađenje zuba takođe boli. Presađivanje kose danas je to normalna stvar, jednostavno postalo je pomodarstvo kod muškaraca koji imaju problem sa kosom - istakao je on.

Istakao je da je susret sa našim ljudima u Americi za njega bio nezaboravno iskustvo, ispunjeno toplim, domaćinskim dočekom i posebnom energijom koja mu je dala dodatnu snagu.

-Susret sa našim ljudima u Americi bilo je jedno divno i nezaboravno iskustvo za mene. Gde god da sam se pojavio narod me dočekivao baš onako domaćinski, prijateljski. Ma, doživljavali su me kao deo njihove familije. Svuda je bila jedna izuzetno pozitivna energija, koja čoveku, a u ovom slučaju meni daje neku posebnu draž i snagu da daš i više od sebe od uobičajenog - priznao je pevač.

On i dalje važi za jednog od najpoželjnijih neženja na estradi, a tom prilikom otkrio je i da li ima novu ljubav.

-Ne postoji niko još u mom životu da bi javnosti mogao reći, eto to je ta. Biće ljubavi, ja još uvek čekam na onu pravu - rekao je pre par meseci.

Progovorio o Radi Manojlović

O bivšoj ljubavi nije želeo preterano da detaljiše, pa je kratko poručio:

-Rada je jedna divna devojka, šta je bilo bilo je, neka na tome ostane. Ja joj zaista od srca želim sve najbolje - istakao je on tada.