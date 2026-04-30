Željko Samardžić je nedavno otkrio da boluje od neizlečive autoimune bolesti. U pitanju je Hašimoto sindrom koji je godinama uticao na njegov život.

U poslednje vreme uspeva da svoje stanje drži pod kontrolom i trudi se da drugima bude uzor i da podigne svest o ovoj bolesti.

- To je jedna autoimuna bolest štitne žlezde koja stvara povremene probleme. Čim sam krenuo sa redovnim terapijama, sve je bilo u redu. Svakog jutra popijem po jednu tableticu i to je to. Žene uglavnom boluju od te bolesti, ali eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo, a da to nisam ni znao - objasnio je Željko, pa dodao:

"Bolest me je promenila iz korena"

- Od momenta kada mi se desio Hašimoto kao da mi se srušio svet, nisam znao šta mi je. Sada sam nastavio normalan život jer redovno uzimam terapije. Na tri meseca idem na kontrolu i vadim krv. Mene je bolest promenila iz korena. Ranije sam uzimao čašicu rakije ili vina više, a sada to ne mogu zato što moram da čuvam glasne žice. Kada mi to funkcioniše, sve je okej - otkrio je Samardžić.

Osim toga, Željko je ispričao i kako je otkrio da ima ovu, čestu bolest.

- Otkrio sam tu bolest kad sam išao na operaciju nerva simpatikusa da se ne bih znojio, da bi se posle izvesnog vremena ispostavilo da se radi o Hašimotu, smanjenoj funkciji štitne žlezde - ispričao je Samardžić svojevremeno, prenosi Story.

BONUS VIDEO: