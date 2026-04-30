Zorica Brunclik se u ponedeljak zvanično vratila na snimanje emisije "Pinkove zvezde" nakon višemesečne pauze izazvane zdravstvenim problemima.

U studio je ušla i više nego raspoložena, svi članovi žirija su je dočekali zagrljajem, a publika ju je pozdravila aplauzom.

Ipak, mnogi su primetili da je pri dolasku do bine otežano hodala, te da se jedva popela uz stepenice.

Kako su se mnogi zabrinuli zbog ovoga, Zorica je otkrila da razlog nije zdravstvene prirode.

- Osećam se živo! Juče sam prvi put nakon celog perioda oporavka izašla iz kuće. Prethodna tri meseca sam nosila samo ravnu obuću, patike, baletanke i slično, i danas sam se osmelila da obujem štikle. Osećala sam se kao devojčica koja uzme mamine štikle jer sam zaboravila da hodam u njima - rekla je Zorica kroz smeh.

"Zorica je nekoliko puta viknula"

Iako Zorica nije bila u najboljim odnosima sa Dragomirom Despićem Desingericom, voditeljka Bojana Lazić nam je otkrila da se situacija sada drastično promenila.

- Desingerica je manji od makovog zrna. Ne mogu da vam opišem koliko je bio miran. Zorica mu je nekoliko puta viknula: "Dosta, prekini, smiri se". Mislim da konačno shvata situaciju, džentlmenski se povukao - zaključila je voditeljka pred našim kamerama.

