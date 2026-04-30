Američki ministar odbrane Pit Hegset našao se u centru žestoke rasprave tokom svog prvog javnog saslušanja u Kongresu SAD povodom rata protiv Irana, gde je odgovarao na pitanja o razlozima, troškovima i ciljevima vojne intervencije. Kako se vidi na snimku koji kruži javnošću, atmosfera je u jednom trenutku potpuno izmakla kontroli.

Tokom izlaganja, iz publike su se čuli povici, a jedan od prisutnih otvoreno je optužio ministra nazivajući ga „ratnim zločincem“, uz zahtev da bude uhapšen. U istom trenutku, Hegset je ostao smiren i nastavio da sedi, čak je uzeo i gutljaj kafe, što je dodatno pojačalo reakcije prisutnih.

Troškovi rata i politički sukob

Na saslušanju je prvi put izneta procena Pentagona da je dosadašnji tok rata protiv Irana koštao oko 25 milijardi dolara. Ta cifra uključuje troškove naoružanja, vojnih operacija i raspoređivanja trupa, što je izazvalo dodatne polemike među članovima Kongresa.

Predstavnici Demokratske stranke kritikovali su administraciju zbog, kako tvrde, nedostatka jasne strategije i plana za izlazak iz sukoba. Postavljana su pitanja o tome koliko će rat još trajati i koliki će biti konačni finansijski teret za američki budžet.

Sa druge strane, Hegset je branio odluke administracije, naglašavajući da je cilj sprečiti Iran da razvije nuklearno oružje i da je vojna akcija ključna za bezbednost saveznika SAD u regionu.

„Vi ste ratni zločinac“ – scena koja je obišla svet

Najnapetiji trenutak dogodio se kada je jedan od prisutnih uzviknuo: „Vi ste ratni zločinac i trebalo bi da budete uhapšeni! Ono što radite je odvratno! Američki narod ne želi ovaj rat!“

Uprkos tome, ministar odbrane nije reagovao emotivno, već je ostao pribran, što je dodatno podgrejalo atmosferu i reakcije u sali.

Ovaj incident pokazuje duboke podele u američkom društvu kada je reč o ratu protiv Irana, ali i sve veći pritisak na vlast da objasni svoje poteze.

U narednom periodu očekuje se nastavak političkih sukoba u Kongresu, dok će javnost pažljivo pratiti razvoj situacije i moguće posledice po unutrašnju i spoljnu politiku SAD.