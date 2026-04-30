Inflacija u Hrvatskoj ponovo ubrzava i sve više opterećuje budžete građana. Prema prvim podacima Državnog zavoda za statistiku, potrošačke cene u aprilu porasle su za 5,8 odsto u odnosu na isti mesec prošle godine, što predstavlja nastavak uzlaznog trenda. Najveći udar dolazi iz sektora energije, gde su cene skočile čak 17,5 odsto, dok su usluge poskupele za 8,2 odsto, a hrana za 3,5 procenata.

Istovremeno, jedini segment koji beleži blagi pad su neprehrambeni proizvodi, čije su cene niže za 0,6 odsto. Ipak, ukupna slika pokazuje jasan trend – život u Hrvatskoj postaje sve skuplji.

Energenti guraju inflaciju naviše

Profesorka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Marijana Ivanov izjavila je za RTL Danas da ovakav rast inflacije nije iznenađenje. Kako objašnjava, ključni faktor su rastući troškovi energenata koji se još nisu u potpunosti prelili na druge sektore.

„Troškovi energenata značajno rastu i zasad se to najviše vidi u njihovim cenama, ali uskoro će se preliti i na hranu“, navela je Ivanov, ističući da se taj trend već primećuje kod osnovnih namirnica poput mesa i povrća.

Dodala je da inflacija u Hrvatskoj već mesecima raste – sa 3,8 odsto u februaru, na 4,8 u martu, pa sada na 5,8 odsto – i upozorila da bi dalji rast mogao da usledi ukoliko troškovi energije nastave da rastu.

Prema njenim rečima, Hrvatska se suočava sa tzv. troškovnom inflacijom, koja se ne može lako zaustaviti smanjenjem potražnje. Uz to, rast cena energenata i goriva dodatno pogoršava situaciju, posebno jer zemlja u velikoj meri zavisi od uvoza.

Ivanov upozorava i na mogućnost da pojedini preduzetnici iskoriste situaciju za povećanje profitnih marži, što bi dodatno opteretilo građane. „Nije opravdano da se ceo rast troškova prebaci na krajnje potrošače“, naglasila je.

Poseban pritisak očekuje se tokom turističke sezone, kada će nabavka robe za letnje mesece biti skuplja, što će se odraziti i na konačne cene. Dodatni problem predstavljaju globalni geopolitički rizici, koji utiču na tržište energenata i održavaju pritisak na inflaciju.

U narednom periodu, sve oči biće uprte u kretanje cena energenata, jer će upravo one odrediti koliko će dalje rasti troškovi života u Hrvatskoj.