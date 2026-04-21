Muzičar Nikola Kostić, javnosti poznatiji pod nadimkom Li Men, godinama nije bio u javnosti, a nedavno je izašao pred kamere domaćih medija i tom prilikom se prisetio perioda kada ga je koleginica Dragana Mirković odbila za saradnju ni manje ni više nego zbog pevačice Ćićoline.

Muzičku karijeru započeo je na Gitarijadi, a domaća publika ga najviše pamti po hitu "Zemljotres, urnebes" iz 1995. godine. Ipak, manje je poznato da je tokom karijere bio i deo pratećeg benda.





- Kad smo se raspali Zoksi je otišao da prati Draganu Mirković, ona se tada zabavljala sa Zoranom Bašanovićem. Nisam je upoznao jer sam kre*nuo Ćićolinu, ovu pevačicu, a "skinuo" sam je Vladi Peroviću i onda je bilo basisata ka*a pevačice. Mislim "niđe veze", ona je bila jedina riba sa kojom sam imao odnos, zbog toga sam popu*io tezgu sa Draganom Mirković, Zoks je s njom putovao po celom svetu, a ja sam ostao ovde - rekao je Li men za "Pojačaj bas podkast".

