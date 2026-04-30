Drama se odvijala tokom jutarnjeg trčanja, a vlasnik psa, Hans Nagrat, ispričao je svoje iskustvo lokalnim medijima.
Nagrat, koji radi u nekretninama, bio je na jutarnjem trčanju pored reke sa svojim dvogodišnjim zlatnim dudlom, Benijem. Pas u tom trenutku nije bio na povodcu i, videvši dve patke, potrčao je za njima i skočio u vodu. Vlasnik ga je uzalud zvao - Beni nije obraćao pažnju, već je nastavio da pliva za patkama, sve dalje i dalje se udaljavajući od obale.
Nagrat se uspaničio. Trčao je uz obalu, ne znajući kako da pomogne psu, za koga je mislio da će se udaviti. Na kraju je shvatio da nema izbora i da mora sam da skoči u reku.
Nakon što je nekoliko minuta plivao prema sredini reke, počeo je da gubi dah od napora i hladnoće. Voda je bila jako hladna, i kada se približio Beniju na tri metra, više nije mogao da pomeri svoje utrnule ruke. Mislio je da će se udaviti. Više nije imao snage da zgrabi psa, ali je uspeo da ga usmeri ka obali i gurne ga otpozadi, držeći ga za zadnje noge svaki put kada bi počeo da tone.
„Konačno, nekako smo stigli do obale. Pozvao sam pomoć, pa je neko pomogao Beniju da izađe, a zatim i meni“, rekao je Nagrat.
I vlasnik i pas su prošli nepovređeni, uprkos tome što je temperatura reke bila ispod 4,4 stepena Celzijusa.
Ali izgleda da Beni nije ništa naučio iz ovog iskustva. „Uopšte ga nije učinilo mudrijim. Već na putu kući bio je spreman da ponovo juri patke“, rekao je vlasnik, prenosi cbs.
