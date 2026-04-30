Glumica Ivana Dudić odlučila je da javno progovori o nepristojnim porukama koje svakodnevno dobija putem društvenih mreža, ističući da je pročitala razne stvari, ali da nikada nije reagovala na provokacije.

-Čovek je tražio da mi uplati novac na račun, jednu finu sumu, da se nađemo usred grada, da mi liže štikle. Usred ljudi, u centru grada. Kaže: "Hoću da to svi gledaju" ...Mislim se da l' je ovo realno?! - istakla je ona i dodala:

-Pedikirka mi kaže: "Ma, ti si luda, prihvati, hajde da zarađujemo". Pa, šta da im radim? Zamisli šta meni traže ljudi. I onda ih pustim, neka ih, neka pišu - ispričala je Ivana.

Godinama se bavila mađionarstvom

Inače, Dudićeva je bila vicešampion Balkana u juniorskoj magiji, nakon čega je svoj rad na sceni usmerila ka glumi.

Danas je publika gleda u brojnim filmovima, serijama i predstavama, a otkrila je i da li i dalje koristi ove veštine kako bi nekoga fascinirala.

-Ne, danas više ne koristim trikove. Ne bavim se mađioničarstvom. To je divan deo mog odrastanja, koji ću čuvati, pamtiti i rado ga se sećati. Naravno, kada neka uloga baš traži to, a reditelji i producenti znaju da sam se bavila time, onda apsolutno izađem u susret. Ali ovako, da bih nekoga fascinirala, ne bavim se više time - priznala je i osvrnula se na tremu pred velike događaje.

-Imam tremu pred premijere predstava jer se one igraju u tom trenutku, ali ne mogu da kažem da baš imam tremu pred premijeru filma. Imam tremu samo zato što osećam odgovornost da li će se gledaocima dopasti, da li je sve bilo kako treba, da li sam svoj posao uradila kako sam najbolje umela i znala, da li će to prepoznati publika i oni koji treba da prepoznaju. U tom smislu imam tremu i mislim da nikad neće nestati. Mislim da je to korisno i pozitivno - zaključila je glumica.

