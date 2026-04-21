Dragana Mirković nedavno je objavila fotografiju sa naslednicom Manuelom Bijelić koja je mamina kopija! Prelepa crnka živi daleko od očiju javnosti i nikako ne želi da bude deo estrade, što je u više navrata isticala i njena majka.

Pre nekoliko godina Manuela se suočila sa ne tako prijatnom situacijom zbog čega je i morala da se oglasi, što je bilo i prvo i poslednje saopštenje naslednice bisznismena i pevačice.

-Dragi pratioci, zbog zloupotrebe mojih fotografija od strane nekih novinara odlučila sam da deaktiviram svoj profil jer ja nisam javna ličnost i ne želim da čitam neistine o sebi. Hvala na razumevanju, puno pozdrava. Manuela Bijelić - pisalo je u objavi, a njena majka Dragana Mirković, prošla je kroz isti problem.

‒ Možete misliti koliko joj je bilo teško kada je shvatila da je sada njena ćerka Manuela isto doživela. Manuela nije pevačica, ali je brzo dospela pod lupu medija i kada su krenule da se šire neistine, javno je rekla da gasi sve društvene mreže. Dragana najbolje zna koliko zla reč može da zaboli i jako joj je žao što sada njeno dete, ni krivo ni dužno, prolazi kroz isto ‒ navodi za „Svet“ izvor blizak pevačici.

Manuelinu odluku porodica je podržala.

‒ Pametno je to uradila, šta će joj ta vrsta stresa. Zbog takvih nerviranja njena majka se razbolela. Dragana je godinama ćutala i gutala nepravdu i zato joj se javila bolest štitne žlezde. Dragana nije mogla da se povuče iz medija, ali njena deca to mogu kad požele i zato je Manuelina odluka zdrava i ispravna ‒ zaključuje izvor.

BONUS VIDEO: