Pop zvezda Jelena Karleuša stigla je na današnje snimanje emisije "Pinkove zvezde" u ekstravagantnom i do sada jednom od najsmelijih izdanja.

Pevačica se pojavila u upečatljivom modnom stajlingu koji je odmah privukao pažnju javnosti.

Nosila je dugu crnu haljinu od transparentnog, mrežastog materijala koja prati liniju tela, dok je ispod bio jasno vidljiv donji veš u istoj boji.

Gornji deo kreiran je u formi efektnog topa sa trakama i izraženim izrezima koji dodatno naglašavaju siluetu.

Izgled je upotpunila dugim providnim rukavicama i velikim crnim naočarima za sunce, dok je platinasto plava kosa bila stilizovana ravno.

Okupljenim novinarima dodatno je pojasnila svoj stajling.

– To su morske zvezde, imam i školjke oko vrata. Iako je sivo sada, spremamo se za lepe dane, za leto. Crna sirena - istakla je Karleuša.