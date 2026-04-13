Od trenutka kada su saopštili da je njihovom 24 godine dugom braku došao kraj, Toni Bijelić i Dragana Mirković konstantno su u žiži medijskog interesovanja.

To i ne treba da čudi ako se ima u vidu da je brak folk zvezde i austrijskog biznismena duže od dve decenije važio za jedan od najskladnijih i najstabilnijih.

Na pomolu nova ljubav

Za većinu Draganinih fanova vest o razvodu bila je šokantna.

Ipak, ako je suditi po izjavama Dragane Mirković, nevolje u raju počele su još pre tri godine. Odluka o razvodu bila je, čini se, samo odlaganje neizbežnog.

Interesantno je da su se i astrolozi bavili razvodom Dragane i Tonija, pa je u jutarnjem programu na televiziji Pink, astrološkinja Ružica Kralj iznela svoje predviđanje.

-Žena kad je jednom ostavljena, ona će biti ostavljena i drugi i treći put. To je neki kod koji ima veze sa njenim precima, koji mora da se zaustavi. To se negde odnosi i na Draganu Mirković koja je dozvolila sebi da se uda i zapostavi karijeru, postane više domaćica nego pevačica – rekla je Ružica, pa dodala:

– Ona sada mora da radi na sebi… bojim se samo da li će imati snage… U horoskopu je Jarac, podznak Vaga, toga se bojim, jer njome sada preovlađuje Vaga. Ona teži tom savršenstvu, miru, porodici, mirnoj luci, to je ta Vaga koja je sputava – rekla je astrološkinja.

"Ljudi se razvoda plaše"

U astro-prognozi stoji da je Dragana Mirković idealizovala svoj brak, pa je shodno tome odlučila da ćuti.

– Ljudi se razvoda plaše, mislim da se ona plašila istine i zato je ćutala pune tri godine – kaže Ružica, pa otkriva šta kažu planete u budućnosti: Ona će smršati, izdati novi album i vratiti se karijeri na pravi način. Za dve godine će upoznati mlađeg muškarca, za četiri godine joj predstoji zajednički život.

– Podmladiće se i tako će isplivati iz svega ovoga. Ona mora u narednom odnosu da bude samo žena, nikako rame za plakanje. Treba da se bavi samo sobom – zaključila je ona za Pink, a kao što možemo da vidimo, od Tonija u budućnosti Dragane Mirković nema ni traga ni glasa.

