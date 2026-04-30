Kako prenosi Dojče vele (DW) ukoliko u tome uspe, Nemačka će po šesti put postati nestalna članica tog tela UN 2027. i 2028. godine.
Vadeful je za DW rekao da je oprezno optimističan u pogledu šansi Nemačke.
"Rekao bih da su šanse dobre, ali ovo je takmičenje i demokratija. Možemo da pobedimo. Možemo da izgubimo. I jedno i drugo je moguće. Imamo dobre argumente. Aktivni smo u svetu. Uključeni smo u sistem UN", rekao je on.
Pet nestalnih članica SB UN trebalo bi da se izabere u junu, a da bi dobile to mesto svaka zemlja kandidat mora da na tajnom glasanju da dobije dvotrećinsku većinu od 193 članice.
Sa Nemačkom je problem jer je kandidaturu objavila relativno kasno - grupa zapadnoevropskih i drugih država već se ranije dogovorila oko Austrije i Portugala, pa će podrška morati da dođe iz drugih regiona.
Vadeful, navodi se, polaže nade u afričku grupu, najveći blok sa 54 glasa u UN, zbog čega je tokom posete Njujorku organizovao brojne bilateralne sastanke posebno sa predstavnicima Afričke unije.
On podseća na ulogu Nemačke kao jednog od najvećih donatora u svetu, ali naglašava da poruka nije samo novac.
"Slogan je, rekao bih - izaberite zemlju koja ima iskustvo i interes da razume druge zemlje i druge kontinente", objašnjava Vadeful za DW.
Još jedan faktor koji bi mogao da pomogne jeste nemačka podrška zahtevu Afričke unije za dva stalna mesta u Savetu bezbednosti -u okviru šire reforme UN.
"Naravno da smo pod pritiskom. Sistem UN je pod pritiskom, ali diplomatija je i dalje veoma važna kako bi se sprečilo da zakon džungle pobedi", rekao je on.
Stalne članice SB UN su SAD, Kina, Rusija, Francuska i Velika Britanija i one imaju pravo veta u Savetu bezbednosti.
