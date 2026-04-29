Prema planu koji razmatra Evropska komisija, deo makrofinansijske pomoći od 8,4 milijarde evra mogao bi da zavisi od promene poreskog režima za preduzeća, uključujući ukidanje povlašćenih stopa i uvođenje poreza na dodatu vrednost od 20 odsto za određene firme.

Kako navode izvori, Ukrajina pokušava da ubedi Međunarodni monetarni fond da odloži slične zahteve u okviru zasebnog kreditnog programa.

Izvori ističu da su predložene mere nepopularne u ukrajinskom društvu i da nailaze na političke prepreke u parlamentu, uključujući neslaganja sa predsednikom Volodimirom Zelenskim i vladom.

Deo reformi već je odložen, a rok za usvajanje novih fiskalnih mera pomeren je na jun, kada se očekuje naredna revizija Međunarodnog monetarnog fonda.

