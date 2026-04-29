Lidija Vukićević je decenije svog života posvetila glumi, a nedavno se javno prisetila svojih prvih karijernih koraka.

Kako je otkrila, iskrenost ju je skupo koštala, a svojevremeno je bila razlog gubitka uloge.

- Počeci su mi bili najteži, želela sam da se dokažem. U svom prvom intervjuu sam rekla: "Ja sam glumica sa mozgom", to mi je bilo teško da dokažem - rekla je Lidija Vukićević nedavno.

- Ljudi su me doživljavali kao zgodnu crnku, a ja nisam želela da me ocenjuju po izgledu i da me osporavaju. Želela sam da steknem poštovanje i najvažnije mi je što sam to uspela - dodala je.

"Ostala sam bez uloge jer nisam htela da se skinem"

- Nažalost, veoma sam striktna i istinu govorim ljudima u lice. To me jeste koštalo kako u prijateljstvima tako i u poslu. Na primer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?! - rekla je nedavno Lidija, koja je zbog svog stava izbačena iz čuvene serije malo pred početak snimanja.

- Bila sam veoma buntovna od svojih početaka i to me je koštalo mnogo uloga. Na primer, serija "Vuk Karadžić". Iščitala sam svu literaturu, trebalo je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram - otkrila nam je ona.

- Ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem. Treba, ali kada lik ima opravdanje za to, jer se u tom slučaju to ne gleda kao pornografija, već je to sastavni deo lika. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se radi - istakla je iskreno glumica za Blic.

