Novac u vezi često je uzrok nesuglasica, posebno kada partneri imaju različita primanja. Tada pitanja poput podele troškova, štednje i „fer raspodele“ mogu lako postati izvor konflikta.

Jedna takva dilema nedavno je pokrenuta na društvenoj mreži Threads, gde je muškarac podelio problem koji ima sa devojkom oko štednje za kupovinu stana.

Razlika u platama – početak problema

Kako navodi, on mesečno zarađuje 5.500 evra, dok njegova devojka ima primanja od 1.400 evra. Njegov predlog bio je da oboje izdvajaju isti iznos za štednju.

„Predložio sam da oboje dajemo po 600 evra mesečno, ali ona smatra da to nije fer“, napisao je.

Prema njenom mišljenju, raspodela bi trebalo da bude proporcionalna primanjima – da on izdvaja oko 1.000 evra, a ona 200 evra.

Šta je zapravo „fer raspodela“ u vezi?

Ova situacija otvorila je širu diskusiju o tome šta znači pravična podela novca u vezi. Da li je pravedno deliti troškove na pola ili bi oni trebalo da budu usklađeni sa visinom zarade?

Komentari korisnika bili su podeljeni:

Jedni smatraju da nije realno očekivati da partner sa manjom platom daje isti iznos

Drugi ističu da bi najbolji model bio procentualna raspodela

Procentualna podela kao kompromis

Jedan od popularnijih saveta bio je da se štednja određuje u procentima:

„Ako oboje izdvajate 20% plate, to znači da ona daje 280 evra, a ti 1.100 evra. To je najpoštenije rešenje.“

Ovakav pristup mnogi vide kao balans između jednakosti i realnih mogućnosti partnera.

Emocije, očekivanja i realnost

Pitanja novca u vezi retko su samo matematička. U njih su uključeni:

osećaj sigurnosti

očekivanja od partnera

način razmišljanja o zajedničkoj budućnosti

Zato ovakve rasprave često prerastu u dublje nesuglasice o odnosu.

Ova viralna priča pokazuje koliko je važno otvoreno razgovarati o novcu i očekivanjima u vezi.