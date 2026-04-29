Osumnjičeni za pokušaj atentata na predsednika SAD Donalda Trampa tokom večere dopisnika Bele kuće, Kol Tomas Alen (31), godinama se radikalizovao na društvenim mrežama.

Prema analizi njegovih onlajn naloga, Alen je redovno delio objave u kojima je predsednika SAD upoređivao sa Adolfom Hitlerom i podsticao njegove kritičare da kupuju oružje, što se u potpunosti poklapa sa manifestom koje je poslao porodici uoči samog napada.

Politička radikalizacija na mrežama

Alenovi nalozi na platformama X i Bluskaj pokazuju jasan i oštar prelazak sa bezazlenih objava o video-igrama na ekstremne političke stavove.

Visoki zvaničnik Ministarstva pravde potvrdio je da je Alen na mreži X koristio nalog "CForce3000". Na tom nalogu je do 2022. uglavnom promovisao svoj Jutjub kanal posvećen igrici Super Smash Bros, ali je do 2024. godine počeo intenzivno da deli i retvituje tuđi politički sadržaj.

Delio je objave koje su upoređivale Trampa sa Hitlerom, zalagao se za poništavanje izbornih rezultata te godine i neosnovano spekulisao da je prethodni pokušaj atentata na Trampa u Pensilvaniji bio insceniran.

Na njegovom nalogu se našla i objava drugog korisnika koji tvrdi da je Tramp "sasvim sposoban da izvede lažni pokušaj atentata na sebe kako bi prevario američku javnost".

Na mreži Bluskaj koristio je nalog "coldforce", a isti taj nadimak iskoristio je da se potpiše u poruci koju je pre napada navodno poslao članovima porodice, u kojoj je detaljno izneo plan za ciljanje zvaničnika Trampove administracije.

Pozivi na naoružavanje i optužbe za izdaju

Od početka drugog Trampovog mandata u februaru 2025. godine, Alen je postao još agresivniji. Često je kritikovao politiku administracije i žalio se što moćnije ličnosti ne preduzimaju mere protiv predsednika, ističući da je "Tramp prokleto užasna osoba".

Na mrežama je otvoreno zagovarao naoružavanje neistomišljenika, napisavši krajem 2025. godine: "Najbolje vreme za kupovinu oružja bilo je pre nekoliko dana, drugo najbolje vreme je danas".

Prošlog meseca je Trampa direktno nazvao "izdajnikom", dodajući da ga ne čudi što se Sjedinjene Države "same raspadaju" sa takvim čovekom na čelu.

Šok u zajednici i dvostruki život

Ovakvo ekstremno onlajn ponašanje u potpunoj je suprotnosti sa njegovim mirnim, svakodnevnim životom.

Alen je radio kao honorarni tutor srednjoškolcima i živeo u predgrađu Los Anđelesa. Dilan Vakajama, osnivač volonterske grupe čije je učenike Alen podučavao, izjavio je da je cela lokalna zajednica zapanjena njegovim hapšenjem. Đaci su ga smatrali inteligentnim, a jedna učenica je navela da je imala časove sa njim pre manje od dve nedelje.

Na snimku sa konferencije u Los Anđelesu iz 2017. godine, Alen se vidi kao posvećen student mašinstva na Kalifornijskom tehnološkom institutu, gde je predstavio prototip sigurnosne kočnice za invalidska kolica napravljene od PVC cevi.

Istraga i sudski proces

Nakon hapšenja, Alen se pojavio pred sudom gde se pozvao na svoje pravo da ćuti. Sedeo je u sudnici bez izraza lica, mirno i jasno odgovarajući isključivo na formalna pitanja sudije.

Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš izjavio je na konferenciji za novinare da istražitelji trenutno ispituju njegove eventualne veze sa levičarskim grupama.

Još uvek se rekonstruišu tačni detalji incidenta i trenutak kada je Alen protrčao kroz bezbednosnu barijeru.

Utvrđuje se tačan broj ispaljenih hitaca ida li je neki od Alenovih metaka pogodio pancir agenta Tajne službe, za šta policija i dalje čeka rezultate balističkih veštačenja.

Američka tužiteljka Žanin Piro navela je da će najverovatnije biti podignute dodatne optužnice protiv osumnjičenog. Očekuje se da će se Kol Tomas Alen ponovo pojaviti pred sudom u četvrtak zbog ročišta o pritvoru.

