Beogradska policija traga za grupom razbojnika koji su sinoć, nešto pre ponoći, brutalno napali i opljačkali radnika obezbeđenja na gradilištu u Železniku.

Do incidenta je došlo oko 23 časa na gradilištu u Železniku, kada su, prema nezvaničnim informacijama, četiri maskirana lica sa fantomkama na glavama prišla sa leđa R. D. (67), radniku firme.

Kako se sumnja, a prema navodnom svedočenju napadnutog muškarca, napadači su mu zadali više udaraca po telu, dok ga je jedan od njih udario lopatom u glavu.

Od siline udarca, radnik je zadobio teške povrede.

Nakon fizičkog nasilja, kako se sumnja, napadači su povređenog čoveka uvukli u kontejner i vezali.

Razbojnici su, navodno, potom sa gradilišta ukrali automobil "Seat" koji je pripadao nesrećnom radniku.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenih, od kojih je jedan, prema izjavi žrtve, navodno komunicirao na jeziku koji podseća na albanski.

(Telegraf.rs)