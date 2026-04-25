Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu efikasnim radom identifikovali su trojicu osumnjičenih za krivično delo razbojništvo u pokušaju, izvršeno u jednoj zlatari u centru Smedereva, saopštio je danas MUP.

U saradnji sa pripadnicima Policijske uprave za grad Beograd sinoć su na području Beograda uhapšeni M. B. (37) iz Svilajnca, kao i dvojica maloletnih lica.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Smederevo, oni se sumnjiče da su juče oko 15 časova, nakon prethodnog osmatranja, maskirani ušli u zlataru i uz pretnju pištoljem, od vlasnika pokušali da uzmu novac i zlato, zadavši mu tom prilikom više udaraca, nakon čega su pobegli.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičenom M. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, dok će dvojica maloletnih lica biti procesurani po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

