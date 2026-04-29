Evropa je prošle godine zabeležila jednu od najtoplijih godina otkako se vrše merenja, a stručnjaci sada upozoravaju da bi 2026. mogla doneti još ekstremnije temperature. Glavni razlog je očekivano jačanje klimatskog fenomena El Ninjo, koji dodatno pojačava posledice globalnog zagrevanja.

Prema izveštaju Svetske meteorološke organizacije i evropskog programa Kopernikus, gotovo ceo kontinent bio je izložen temperaturama iznad proseka, uz česte toplotne talase, suše, šumske požare i ubrzano topljenje glečera.

„Ovakvi uslovi doveli su do rekordne sezone požara i ozbiljnih klimatskih posledica širom Evrope“, navodi se u izveštaju.

Naučnici ističu da bi intenzivniji El Ninjo mogao dodatno da pogura globalne temperature naviše, jer ovaj fenomen pojačava već postojeće efekte klimatskih promena.

Procene pokazuju da se Evropa već zagrejala za oko 2,5 stepeni u odnosu na predindustrijski period, što je znatno brže od svetskog proseka. Posledice su sve vidljivije – duže i jače suše, češći požari i sve ređe hladne zime.

Zbog toga zvaničnici Evropske unije upozoravaju da su hitne i ozbiljne promene neophodne kako bi se kontinent pripremio za sve učestalije klimatske ekstreme koji dolaze.