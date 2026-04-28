Alo! je stupio u kontakt sa porodicom vozača forda koji se juče na auto-putu kod Hrtkovaca, vozeći u kontra-smeru, zakucao u golf i u njemu usmrtio troje mladih.

Vozač forda je, kako saznajemo, Miodrag P. iz okoline Beograda. Na telefon njegove porodične kuće danas nam se javila jedna ženska osoba, verovatno član njegove porodice.

-Nisu nam ništa rekli iz policije o nesreći. Ništa ne znamo, znaćemo posle istrage. Sada ne mogu ništa da vam kažem - rekla je za Alo! ova žena, jedva suzdržavajući suze.

Neutešna žena nije znala ni odgovor na naše pitanje kuda se Miodrag juče uputio kada je seo u svoj automobil.

Vozač automobila marke „ford“ Miodrag P. (48) iz Surčina izazvao je ovu nesreću, kada se na auto-putu Šabac-Ruma vozeći u kontrasmeru zakucao u „golf“, u kojem su stradale tri osobe. On je, takođe, poginuo na licu mesta.

Do tragedije je došlo u ponedeljak oko 13 sati, i to nekoliko minuta nakon što je jedan vozač primetio nasilnu vožnju muškarca za volanom „forda“, koji je, kako saznajemo, iz Surčina.

Dan nakon nesreće otkriveno je da su, osim Miodraga P., stradali Vuk G. (20), Lenka R. (22) i Dejan Đ. (24), koji je bio za volanom golfa. On je podlegao povredama nekoliko sati nakon sudara, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, dok je ostalih troje poginulo na licu mesta.

