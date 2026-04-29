Milica Todorović bila je u vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, koji iza sebe ima brak sa crnogorskom pevačicom Andreom Demirović.

Tada se našla u centru skandala kada ju je svojevremeno Andrea Demirović optužila da je bila sa Milošem dok su njih dvoje još uvek bili u braku.

- Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori - govorila je tada Andrea.- Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima - govorila je ona tada za Blic.

Ubrzo nakon spekulacija, oglasila se i Milica Todorović koja je tada istakla da je prošla kroz golgotu zbog trača koji je kružio pre 10 godina.

– Miloš mi se desio slučajno, nisam to planirao. Ipak, volim kad sam u stabilnoj i harmoničnoj vezi jer me to ispunjava. Naša veza je veoma lepa – priča ona.

Zasmetali su joj brojni negativni komentari o njoj jer, kako reče, nikom nažao ništa nije uradila.

– Ispalo je da sam skupo platio cenu ljubavi i nije mi bilo svejedno. Nastala je prava španska serija i zato sam izbegavala da dajem izjave. Ono malo što sam rekla, to je nadograđeno. Koliko god razumem znatiželju medija, opekla sam se jer sam i ovog puta bila iskrena, što mi je ujedno i mana i vrlina. Pisalo se kako sam otimačica muževa i bukvalno bila razapeta na stub srama. Ušla sam u vezu sa slobodnim čovekom. Miloš jeste bio u braku, ali razveo se. Upoznali smo se dok je taj proces trajao. Ali eto, to je bio sladak povod za špekulacije – nastavlja pevačica.

-Mislila sam da mi se tako nešto nikada neće desiti. Ali, ne mogu da kažem kako mi se desilo nešto ružno jer nisam nikome ništa otela. Žensko sam i ne bih volela da se meni tako nešto dogodi, da mi neko preotme muža ili da me partner prevari. Miloš je bio slobodan kada smo se upoznali, ali zvaničan razvod usledio je nekoliko meseci kasnije – pričala je Milica za Story.

Bila je, nastavlja, nemoćna da svima dokaže kako nikome nije otela muža.

– U početku sam plakala jer je sve to bilo daleko od istine. S druge strane, razumem da ljude zanima privatni život javnih ličnosti. Nije mi bilo svejedno dok sam čitala naslove kako sam bila s njim dok mu je žena bila trudna. Bio je to veliki šok za mene, ali savest mi je mirna jer znam šta je istina. Nema šta da me izjeda, a to mi je bitno. I Miloš je doživio šok i bilo mu je neshvatljivo što nas prate paparazzi. Miloš je iz nekog drugog sveta, veliki umetnik, pozorišni reditelj, koreograf, plesač… Nikada nije imao iskustva sa tabloidima. Smirio se kada je shvatio kako sve to funkcioniše - rekla je pre mnogo godina Milica.

BONUS VIDEO: