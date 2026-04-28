Gupa TAP 011 pred beogradski koncert zakazan za 12. jun iznenadila je publiku radikalnom promenom.

Umesto pevačice Ivane Peters, pored Goce Tržan, Milana Bojanića, Petra Stupara i Đorđa Pajović, naći će se Ivana Vladović, talentovana pevačica koja se 2024. godine borila na takmičenju "Pesme za Evroviziju".

Iz izvora bliskog Tapovcima saznali smo da je do promene došlo zajedničkim dogovorom.

- Ivana ima svoju solo karijeru, obaveze, sve je manje vremena bilo za Tap 011, seli su svi zajedno i razgovarali, te tako doneli odluku da umesto Ivane dođe druga Ivana – rekao je izvor blizak grupi, te dodao:

- Goca je živa vatra, neko ko sa 50 godina izgleda kao da ima 20 i svi koji poznaju i prate Tapovce od samo početka znaju da je ona bila ta koja je publiku dizala na noge i pravila atmosferu do usijanja, što radi i danas. Usaglasili su se da je krajnje vreme da dovedu pevačicu koja ima približnu energiju kao i Goca. Ivana Peters je neko ko je obeležio jednu epohu grupe Tap 011, njen doprinos niko ne osporava, ali vremena su se promenila i treba ići u korak sa tim - priča naš izvor.

O povratku Ivane Peters u grupu za sada nema reči, a kako smo saznali ostali članovi grupe nadaju se da će Ivana Vladović ostati sa njima do daljnjeg.

Tragom informacija da je Ivana Peters otišla iz grupe Tap 011, pozvali smo pevačicu koja nije želela da da kratak komentar na novonastalu situaciju, jer kako nam je rekla: „Da bih govorila o tome treba da sednemo, kratak komentar na tu temu ne dajem“.

Podsećanja radi, grupa Tap 011 je pre samo nekoliko dana potvrdila da je Ivana Vladović novi član posade, a ako je sudeći prema mnogobrojnim komentarima na društvenim mrežama, ovaj poslovni potez bio je pun pogodak!

Veliki povratak 2011. godine

Tap 011 je obeležio domaću dens i pop scenu tokom 1990-ih i početkom 2000-ih. Grupa je nastala kao nastavak projekta Tapiri, a kroz godine je menjala postavu pevača. Neke od njihovih najpoznatijih pesama su “Pekara”, “Gaće”, “K'o na grani jabuka” i “Plava”. Nakon duže pauze. Tap 011 se vratio na scenu 2011. godine, te je tako izazvao veliku pažnju mlađih generacija, ali su se njihovom povratku najviše obradovali nostalgičari.

