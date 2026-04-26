Goca Tržan se prisetila anegdote iz svog detinjstva kada je ukrala bombone iz prodavnice.

Iako je bila samo dete, majka joj je dala lekciju koja je imala dugoročne posledice na njen život.

- Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po zadnjici. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici - istakla je Goca.

"Pozovi policiju"

- Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: "Ona ti je ukrala bombonice. Evo, zovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Platiću ih, a ti pozovi policiju". Upiškila sam se od straha - rekla je pevačica za domaće medije, pa je potom dodala:

- Moji roditelji nisu hteli da gaje lopova, lažova i nekoga ko nije pošten. Nikad mi više u životu nije palo na pamet da nešto ukradem.

