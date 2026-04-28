Prvi tanker sa tečnim prirodnim gasom (LNG) prošao je kroz Ormuski moreuz nakon višenedeljnog prekida saobraćaja izazvanog sukobom u regionu, navedeno je u Izveštaju o praćenju brodova.

Kako je navedeno, tanker "Mubaraz", koji je početkom marta ukrcao teret na ostrvu Das u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ponovo se pojavio zapadno od Indije nakon što je nedeljama bio neaktivan u Persijskom zalivu i prestao da emituje signal krajem marta, preneo je "Gulf njuz".

Saobraćaj kroz ovu rutu bio je gotovo potpuno obustavljen tokom prethodna dva meseca zbog rastućih tenzija i međusobnih blokada Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Podaci su pokazali da je brod ranije signalizirao Kinu kao krajnju destinaciju, uz procenjeni dolazak sredinom maja.

U prethodnim nedeljama zabeleženi su pokušaji drugih tankera da prođu kroz moreuz, ali su se oni povlačili zbog bezbednosnih rizika.