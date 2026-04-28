Nakon sastanka usledilo je potpisivanje sporazuma.

Obraćanje predsednika Vučića

"Mi smo značajno podigli saradnju naših zemalja. To govori o važnoj i bliskoj saradnji između naših zemalja. Švajcarska je jedan od najvećih investitora u našoj zemlji, oko 3 milijardi evra."

"Oko 130.000 Srba takođe živi u Švajcarskoj."

"Potpisali smo sporazum o inovacijama. Zbog velikog broja talentovanih mladih ljudi koje imamo, verujem da će obe strane imati korist od njega."

"Razgovarali smo o svim ključnim strateškim i globalnim pitanjima. Verujem da je ovo veoma važan siglan, i da će danas i sutra, doći do daljih ideja kako da dalje razvijamo naše odnose."

"Posebno smo dotakli jednu temu, a to je dualno obrazovanje. Švajcarska je jedan od razloga uspeha je dualno obrazovanje. Primer vam je predsednik te zemlje koji je sam bio u tom šegrtskom odnosu, radio a danas je predsednik republike. A naučio je da radi i stvari koje njegovi vršnjaci nisu."

"Mi smo počeli pre svih u regionu, a onda smo se suočili sa bezbroj problema. Počeo je da se širi otpor i kroz medije. Iako sam molio ljude u Vladi da prihvate švajcarski model, nije bilo dovoljno hrabrosti da se to učini. Nadam se da će oni koji u budućnosti voditi vladu imati dovoljno petlje da preduzmu naredne korake. Mi ćemo nastaviti da učimo od Švajcaraca."

"Razgovarali smo o programu za saradnju 2027-2029. "

"Zahvalam sam što ste pokazali interesovanje za našu zemlju. Politički možete da kažete šta hoćete, ali se nadam da nećete moći da kažete da smo bili loši domaćini."

Pitanja medija

"Mi imamo 21.500 momaka i devojaka koji su u programu, što je nedovoljno. Dobre vesti su da su nam završeni trening centri. Nije to pitanje da li mi znamo ili ne znamo. Ja sam obilazio neke fabrike u kojima su radili neki Srbi, dečaci od 15-16 godina. Kod nas postoje ostaci socijalističkog upravljanja. Mi mislimo da država treba sve da nam obezbedi, ja da dobijem neku diplomu, i to je to. A nije tako."

"Mi smo to mogli da naučimo, ali mi ne želimo da se odviknemo privilegija koje država nudi. Kao da želimo da prođe još jedan dan a da uz pristojne plate odemo na još jedan put. Bio sam pomalo razočaran zbog nespremnosti Vlade. Tada sam ih zamolio da krenu agresivno, da primenjuju ovaj švajcarski model. Koji bi možda nekome ukinuo privilegije, ali donosi najbolje rezultate na svetu."

"Veoma sam srećan što će Švajcarska na nivou predsednika doći na EXPO."

"Možete da mislite naše probleme. Nama i dalje traju sankcije, samo se ne primenjuju još mesec dana, do kada bi trebalo da se završi sporazum o NIS. Nafta samo skače. Najbolje bi bilo kada niko ništa ne bi govorio bar se ne bi povećavala cena nafte. I sada da vam kažem, mi više ne znamo šta da radimo, mi smo već 25% od akciza odustali. Imamo niže cene od 6-7 zemalja u regionu. Pokušavamo da završimo još neke ugovore i sa Ukrajinom i sa drugim zemljama. Mnogo problema. Švajcarska ih sigurno manje oseća, oni su stabilnija zemlja od nas. I mi koji smo pravili bafere, opet imamo problema. Još kad svi krenu da pričaju o ratovima, onda vam je jasno što sve skače, samo da se to ne odrazi na ljude, i da nam inflacija ne skače."

Parmelan je rekao da sistem dualnog obrazovanja, više od 70% mladih ide tim putem:

"Više od 250 zanimanja im se nudi. Mi smo uvek na raspolaganju državama koje žele da bolje razumeju sistem i unesu u svoju zemlju."

"Što se tiče KiM, imamo već jedan dijalog koji vodimo sa Srbijom i sa Prištinom. Mi smo našem parlamentu predložili da ponovo izglasa mandate švajcarskim vojnicima u KFOR-u, i da još 3 godine budu učesnici. Švajcarska ima veliko iskustvo u medijaciji, i uvek smo spremni da pomognemo, da dovedemo sve za jedan sto. Tako da smo na raspolaganju, a naše diplomate imaju iskustva u tome. U poslednje vreme smo radili u Africi, ali to se uvek radi na zahtev zemalja, i diskretno."

"Što se tiče cena nafte. Oseća se i kod švajcarskih firmi. Mi želimo da potpišemo što više sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama. Potpisali smo više od 110 sporazuma o zaštiti investicija sa različitim zemljama. Poslednji koji sam potpisao je sa Saudijskom Arabijom."

Potpisivanje sporazuma

Dvojica predsednika prisustvuju potpisivanju Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

U 10.00 sati počela je ceremonija svečanog dočeka predsednika Švajcarske sa vojnim počastima ispred Palate Srbija.

Razgovor tête-à-tête predsednika Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana je u 10.15 časova, a plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije predvođen predsednikom Vučićem i Parmelanom je predviđen u 10.45 sati.

U 11.25 predviđeno je potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Vučića i predsednika Gi Parmelana.

Nakon toga, u 11.30 sati predsednici Srbije i Švajcarske obratiće se medijima.

Ambasadorka Švajcarske u Srbiji An Lugon-Mulen izjavila je u ponedeljak za Tanjug da je značajno što će predsednik Švajcarske, posle 18 godina, boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji i navela da Parmelan dolazi kako bi, između ostalog, pokrenuo novu strategiju saradnje dve zemlje za naredne četiri godine sa projektima iz oblasti ekonomskog razvoja, upravljanja i zelene tranzicije.

Lugon-Mulen je rekla da Parmelan dolazi u posetu Srbiji sa ekonomskom delegacijom visokog nivoa, što, kako je istakla, pokazuje zainteresovanost Švajcarske za Srbiju kao najveću zemlju Zapadnog Balkana u smislu regionalne stabilnosti i ekonomskog potencijala.

Podsetila je da su Srbija i Švajcarska godinama u istoj izbornoj grupaciji u Svetskoj banci, MMF-u i Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD).

Dodala je da u Srbiji posluje 600 švajcarskih kompanija, kao i da dve zemlje imaju sporazum o partnerstvu u oblasti migracija koji postoji već 15 godina.

Lugon-Mulen je ukazala da su na snazi ekonomski bilateralni sporazumi, da dve zemlje imaju i program kulturne saradnje, kao i da postoji potencijal za unapređenje odnosa u određenim ekonomskim sektorima, u oblasti nekretnina, inovacija, naučnoj saradnji.

Govoreći o obeležavanju 110 godina od uspostavljanja bilateralnih odnosa Srbije i Švajcarske, istakla je da je to značajan jubilej i navela da je Švajcarska uvažila zahtev srpske vlade tokom Prvog svetskog rata da ima izaslanika u Švajcarskoj dok je srpska vlada bila u egzilu na Krfu.

Švajcarske federalne vlasti (EAER) saopštile su ranije da će tokom posete Parmelana biti obeležena 110. godišnjica odnosa dve zemlje i pokrenut novi program saradnje.

Ističe se da će tokom posete Parmelana Beogradu biti pokrenut novi program saradnje Srbije i Švajcarske za period od 2026. do 2029. godine.

Navodi se da će se Parmelan sastati i sa premijerom Srbije Đurom Macutom, posetiti naučno-tehnološki park koji podržava Švajcarska i sastati se sa poslovnim liderima iz obe zemlje.