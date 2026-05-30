Poznata pevačica Ivana Peters doživela je srčani udar sa nepunih 40 godina, i to pred kamerama tokom snimanja televizijske emisije.

Ovaj dramatični događaj u potpunosti je promenio njen način života.

Kako je Ivana svojevremeno, sam trenutak infarkta bio je zastrašujući.

- Bol je bio neopisivo jak i mislila sam da nikada neće prestati. U toj agoniji sam se onesvestila, a kada sam došla sebi, usledio je šok. Mlada žena koja još nije dostigla ni 40 i žestoka pobornica veganske ishrane, doživela sam infarkt pred kamerama, usred snimanja emisije - istakla je jednom prilikom pevačica.

Zanimljivo je da lekari ni danas nemaju precizan odgovor zašto se infarkt dogodio. Ivana je istakla da uzrok nisu bile ni godine, a ni genetika, jer u njenoj porodici niko nije bolovao od srčanih problema. Iako je imala povišen holesterol, on je bio prisutan i u njenim mlađim danima.

"Doživela sam srčani udar"

- Nedostatak daha i umaranje čak i prilikom penjanja na drugi sprat, trčanja za busom i nameštanja kreveta ujutru nisu bili dovoljan razlog da shvatim da nešto nije u redu dok na snimanju emisije ‘Ko je kod Koje’ nisam osetila neopisiv bol koji nikako nije prestajao. Tog martovskog dana, uprkos veganskoj ishrani i relativno mladim godinama, doživela sam srčani udar, a taj nemili događaj sada mi je opomena za ceo život - istakla je pevačica i dodala:

- Presudne su bile neke druge stvari, ne godine, a ni genetika, jer u mojoj porodici niko nije imao srčanih problema. Bio je povišen holesterol, ali to je bilo tako i dok sam bila mlađa. Lekari i dalje nemaju odgovor na pitanje zašto se to desilo. Život je jedan, a u mom slučaju stres je ono što mi apsolutno nije potrebno. Shvatila sam da je brz stil života ono što mi nikako ne prija, a ova životna lekcija ima za mene dragocenu vrednost. Naučila me je da čuvam svoje zdravlje jer, na kraju dana osim porodice, ne postoji ništa preče od toga - govorila je za domaće medije.

Nakon ovog nemilog događaja, Ivana Peters je shvatila da joj brzi stil života ne prija i da je stres apsolutno nepotreban faktor koji mora da eliminiše. Ova opomena za ceo život naučila ju je najvažnijoj lekciji – da čuva svoje zdravlje, jer na kraju dana, osim porodice, ne postoji ništa preče od toga.

BONUS VIDEO:

