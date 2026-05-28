Popularna pevačica Goca Tržan (51) za Story govori kako je podnela što je njena naslednica zakoračila u svet odraslih. Uvek otvorena u razgovoru, pevačica s nama deli zebnje koje oseća kao majka naslednice koja posle četvrte godine srednje škole zakoračuje u nov, turbulentan period

- Jedne večeri sam se, pod dejstvom hormonsko-emotivnog sloma, zaplakala i Raši rekla: "Ona je sve starija, ja ću njoj sve manje trebati, a ona meni sve više". Kad me čuje da to govorim, Lena mi kaže: "Ne lupaj, vidiš da radije provodim s tobom vreme nego ne znam s kim". Momenat jeste bio, kao što rekoh, patetično-hormonsko-samosažaljivi, ali to je roditeljstvo. Njoj se, posle četvrte godine srednje škole, drastično menja život, baš kao što se bitno promenio na prelasku iz osnovne u srednju. Period je turbulentan, ali svi smo kroz njega prošli, pa će i ona. Nije majka kukavicu rodila (smeh) - bila je iskrena Goca Tržan .

Vi ste uvek imali veoma lep odnos s vašim roditeljima, tako da Lena ima dobar "model" za budućnost.

- I dalje je naš odnos divan, a takav je i njihov odnos s Lenom, zbog čega sam veoma srećna. Vrlo često mi kaže , idem da spavam kod njih. Svi smo povezani. Srećna sam što je imala privilegiju da ima babu i dedu koji su zdravi, pa su mogli da s njom provode mnogo vremena - bila je iskrena Goca.

