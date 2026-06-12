Pevačica Anabela Atijas pojavila se na koncertu posvećenom muzici devedesetih, gde je pred brojnim medijskim ekipama govorila o svom životu, godinama i emotivnim odnosima.

Tom prilikom osvrnula se na svoj razvod i podsetila javnost da već deceniju i po uživa u novoj porodici sa suprugom Andrejem Atijasom, koji je od nje mlađi 11 godina.

Ljubav uprkos razlici u godinama od 11 godina

Vođena sopstvenim iskustvom, pevačica je javno podržala i vezu glumice Jelisavete Orašanin i njenog mlađeg kolege Pavla Mensura, ističući da su godine samo broj kada se dvoje ljudi pronađe na pravoj energetskoj talasnoj dužini.

-Kada su devedesete u pitanju, sve može. Uvek ima žena koje su "zmije", ja im čak i zavidim, nemam ništa protiv toga, jer zmija je inteligentna. Volela bih da sam i sama bila svesna takvog ponašanja, ali mislim da se u tome ne bih snašla. Ne bih se vraćala u devedesete, jer je to bilo vreme rata, ali mi je drago što se muzika iz tog perioda vratila. Volim svoje godine i sada najviše uživam u sebi, svom životu i svom telu - istakla je na početku.

Potom se osvrnula i na razvod od bivšeg supruga.

-Više nisam deo porodice Đogani, imam novu porodicu već 15 godina koju sam osnovala nakon razvoda. Andrej je od mene mlađi 11 godina - navela je pevačica, te se ponovo osvrnula na Jelisavetu i Pavla, koji je takođe mlađi od glumice jedanaest godina.

-Mislim da su godine samo broj i da je najvažnije kada se ljudi energetski poklope. Nije mi problem razlika u godinama, 11 ili 12 godina nije ništa strašno - zaključila je Atijasova.

Krah braka nakon 9 godina

Podsetimo, glumica Jelisaveta Orašanin i nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić doneli su odluku o razvodu nakon gotovo decenije braka.

Nakon toga, glumica je započela emotivnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, o čemu se i dalje govori u javnosti.

Jelisaveta i Pavle se više ne kriju

Prema navodima izvora, njih dvoje su nedavno viđeni zajedno u jednom lokalu.

-Teodosića i Jelisavetu nisam video mesecima zajedno, ali sam nju i Pavla zatekao pre neko veče. Sedeli su u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici, bili su veoma prisni i opušteni, bez skrivanja od javnosti. Izabrali su sto u bašti, tik uz trotoar, gde su bili vidljivi prolaznicima. Delovali su blisko i nisu skidali osmeh s lica - naveo je izvor.

Sličan utisak podelila je i komšinica koja živi u blizini stana u kom su ranije boravili bivši supružnici.

-Iskreno, delovali su mi pomalo udaljeno. Kao da među njima nije postojala prava bliskost, više navika nego emocija. Bio je povučen, ona rezervisana. Ipak, imaju divnu decu i uvek su bili korektni kao komšije. Ali mi se činilo da je razvod bio samo pitanje vremena - konstatovala je za Informer.