Transrodna pevačica Elektra Elit ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se pojavljuje u izazovnom izdanju.
Na objavljenim kadrovima Elektra pozira u crnoj odevnoj kombinaciji, dok je video izazvao brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža.
Poznato je da pevačica često dospeva u centar pažnje zbog svog nekonvencionalnog načina života i javnih nastupa, pa ni ovaj put nije prošla nezapaženo.
"Naplaćivala mu je 150.000 evra za noć"
Nedavno je puštena iz zatvora u Švajcarskoj, gde je provela sedam meseci.
Kako saznaju domaći mediji, Elektru je u zatvor smestio poznati švajcarski biznismen.
- Jedan je od najuticjanijih biznismena u Švajcarskoj, jako je bogat. Sa Elektrom se viđao neko vreme, a onda je odlučio da je strpa u zatvor - rekao je izvor za Telegraf blizak transrodnoj pevačici.
Naime, plaćao joj je usluge za "prljav s*ks", što mu je papreno naplaćivala, čak 150.000 evra za noć.
- Nakon što je poludeo za njom i želeo da bude samo njegova, a Elektra ga je dobila jer se bavi najstarijim zanatom, biznismen je poludeo i tražio od nje da joj vrati sav novac za usluge koje mu je pružila - otkrio je izvor.
Ona je po njegovoj i prijavi još nekoliko moćnika završila u zatvoru, nakon čega je dobijala i pretnje opasne po život.
Alo/Informer
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