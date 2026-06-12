Transrodna pevačica Elektra Elit ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se pojavljuje u izazovnom izdanju.

Na objavljenim kadrovima Elektra pozira u crnoj odevnoj kombinaciji, dok je video izazvao brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža.

Poznato je da pevačica često dospeva u centar pažnje zbog svog nekonvencionalnog načina života i javnih nastupa, pa ni ovaj put nije prošla nezapaženo.

"Naplaćivala mu je 150.000 evra za noć"

Nedavno je puštena iz zatvora u Švajcarskoj, gde je provela sedam meseci.

Kako saznaju domaći mediji, Elektru je u zatvor smestio poznati švajcarski biznismen.

- Jedan je od najuticjanijih biznismena u Švajcarskoj, jako je bogat. Sa Elektrom se viđao neko vreme, a onda je odlučio da je strpa u zatvor - rekao je izvor za Telegraf blizak transrodnoj pevačici.

Naime, plaćao joj je usluge za "prljav s*ks", što mu je papreno naplaćivala, čak 150.000 evra za noć.

- Nakon što je poludeo za njom i želeo da bude samo njegova, a Elektra ga je dobila jer se bavi najstarijim zanatom, biznismen je poludeo i tražio od nje da joj vrati sav novac za usluge koje mu je pružila - otkrio je izvor.

Ona je po njegovoj i prijavi još nekoliko moćnika završila u zatvoru, nakon čega je dobijala i pretnje opasne po život.

Alo/Informer