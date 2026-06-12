Proglasovci su na svojoj političkoj turneji po dijaspori doživeli još jedan debakl, što se može videti i na snimcima koji kruže mrežama.

Na objavljenim snimcima vidi se gotovo prazna sala.





Posebnu pažnju privukla je izjava jedne naše sunarodnice iz dijaspore, koja je navela da nije ni znala o kakvom događaju je reč.

„Mislili smo da je u pitanju predstava, nismo ni videli šta piše“, rekla je ona.

Iako se nije radilo o pozorišnoj predstavi, već o političkoj tribini, utisak je da zainteresovanost publike nije bila na željenom nivou.

Tribina u Minhenu bila je deo aktivnosti koje predstavnici Proglasa organizuju među građanima Srbije u dijaspori. Međutim, sudeći po prizorima sa lica mesta, ova politička predstava nije imala veliku publiku.