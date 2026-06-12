Folk pevačica Jana Todorović posetila je rodni kraj i na društvenim mrežama podelila fotografiju porodične kuće na Kosovu i Metohiji.

Poznato je da Jana sa porodicom živi u dvorcu Postbauer-Heng, koji se nalazi u predgrađu Nirnberga, kao i da poseduje nekoliko nekretnina širom sveta. Ipak, pevačica se uvek rado vraća svom zavičaju, za koji je, kako ističe, posebno vezana.

Tokom ove posete, oglasila se na svom storiju i pokazala kako danas izgleda porodična kuća, koja prethodnih godina nije imala završenu fasadu. Sredila je izgled nekretnine i od nje napravila svoju oazu mira.

"Kada uđem u svoje selo, to su suze radosnice"

Pevačica je rođena u Prištini, a odrasla je u selu Babin Most, i više puta je isticala koliko je uspomena vezuje za taj kraj.

-Kada mi neko spomene moj rodni kraj, obuzmu me najlepše emocije. Podseća me na skroman život koji smo vodili na selu i na moje pokojne roditelje, za koje sam bila veoma vezana - izjavila je jednom prilikom.

Dodala je i da je ponosna na svoje poreklo i mesto odrastanja:

-Rođena sam na Kosovu, ponosna sam na to, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Otišla sam 1997. godine. Tamo je život bio lep, nisam imala problema. Rano sam počela da se bavim ovim poslom i ponela divne uspomene odatle. Vrlo često odem dole, dva puta godišnje. Tamo mi žive stric i tetka, pa obiđem porodicu. Svaki put plačem, emocije su uvek prisutne, i kada govorim o Kosovu, a ne samo kada sam tamo. Kada uđem u svoje selo, to su suze radosnice. Nažalost, moji roditelji više nisu živi, pa mi je tada još emotivnije - rekla je pevačica u jednoj emisiji.