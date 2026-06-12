Sve više građana Srbije odlučuje da letovanje u Grčkoj iskoristi već krajem maja i početkom juna, kada su cene niže nego u jeku sezone, a temperature dovoljno visoke za kupanje.

Jedna čitateljka Kurira, B. S, ispričala je da je zajedno sa partnerom provela odmor na Olimpijskoj regiji za ukupno oko 300 evra, računajući smeštaj i autobuski prevoz.

- Pošto smo pronašli baš povoljan aranžman, nismo želeli da kuvamo. Uglavnom smo jeli po restoranima i kafićima, a cene su nas prijatno iznenadile. Slične su, pa čak i niže nego u Srbiji. Giros košta od četiri do pet evra, a cela pica može da se nađe za oko osam evra - kaže ona.

Kako navodi, vreme je bilo idealno za odmor.

- Svakog dana bilo je između 28 i 30 stepeni, a more je već bilo dovoljno toplo za kupanje. Praktično smo dane provodili na plaži - priča sagovornica.

Ipak, ono što ju je najviše iznenadilo bila je ogromna gužva.

- Očekivali smo mnogo manje ljudi jer je predsezona, ali je bilo prepuno. Morali smo rano da ustajemo kako bismo pronašli mesto na plaži. Primetila sam da mnogi naši turisti ostavljaju peškire preko noći kako bi zauzeli mesto za naredni dan. Verovatno Grci to još tolerišu, ali ne verujem da će tako biti tokom glavne sezone - kaže ona.

Posebno je izdvojila situaciju u Nei Poriju.

- Tamo i dalje postoje besplatne ležaljke uz piće, a ima i ponuda da za pet evra dobijete kafu, vodu i krofnu. Međutim, dosta ljudi poruči jednu kafu od tri evra i zauzme ležaljke ceo dan, pa porodice koje bi možda nešto više naručile često ne mogu da pronađu slobodno mesto. To se, nažalost, viđa godinama - navodi ona.

Dodaje i da na granicama nije bilo većih problema.

- Nismo čekali dugo ni pri odlasku ni pri povratku. Na granici smo se zadržali svega petnaestak minuta - zaključila je.