Lepa Brena je tokom dugogodišnje karijere imala trenutke kada je razmišljala da se povuče sa scene i posveti privatnom životu.

Ipak, susret sa proročicom Babom Vangom, kako je ranije ispričala, u velikoj meri je uticao na njen dalji profesionalni put.

Iako je u početku bila uplašena, pevačica je od bugarske vidovnjakinje dobila potvrdu da je rođena za scenu.

Nedugo zatim, doživela je jedan od najznačajnijih trenutaka u karijeri, koncert na stadionu "Vasil Levski" u Sofiji, gde je, prema sopstvenim rečima, došla helikopterom i pevala pred oko 122.000 ljudi.

-Godinu dana pre čuvenog dolaska helikopterom u Sofiji imala sam turneju tokom koje sam takođe sletala na stadion. Pokupe te ispred vile, odvezu na mesto gde imaš koncert i nakon nastupa vrate nazad - ispričala je Brena, a onda i opisala susret sa Vangom:

-Bugari su me zamolili da odem kod čuvene proročice Vange. U početku sam se plašila jer nisam imala potrebu za takvim susretom. Sve mi je to bilo neobično, s obzirom na njenu reputaciju. Uz odobrenje bugarskih državnih službi otišla sam da je vidim. Rekla mi je da ću dugo pevati, da ću napraviti prostor u kojem će biti mnogo izvođača i da ću sarađivati sa njima. Takođe mi je rekla da ću se udati za čoveka u belom. Pomislila sam, šta ako je lekar, pekar ili farmaceut? - ispričala je uz osmeh.

Kako je navela, u tom periodu nije razmišljala o braku, jer joj je karijera bila prioritet.

"Nisam videla svoju ćerku"

Vanga joj je prorekla i da će imati sinove, ali ne i ćerku. Nedavno je iskreno govorila o deci, ističući da joj nije žao što nema ćerku, jer je, kako kaže, ljubav prema muškoj deci posebna i jedinstvena vrsta emocije.

-Nije mi žao. Kada imaš mušku decu, to je posebna vrsta ljubavi. Žao bi mi bilo da ih nemam, jer su to moja deca i volim ih najviše na svetu. Kada majka voli svoju decu, to je suština života i večna ljubav, a pošto nisam videla svoju ćerku... Jednostavno ne znam kakva je (smeh). Nemam zbog čega da žalim - rekla je pevačica.

O odnosu sa snajkom, pevačicom Aleksandrom Prijović

Dodala je da se raduje snajama, ističući da već ima odličan odnos sa Aleksandrom Prijović.

-Imam prelepu i fantastičnu snaju Aleksandru Prijović. Šta više čovek može da poželi? Neka sve ostane kako jeste. Imam još dva sina i nadam se da će njihovi izbori biti dobri, pre svega za njih, a onda i za mene - zaključila je svojevrmeno za Story.hr.