Povratak Milana Stankovića na javnu ccenu sve je neizvesniji. Mnoge kolege i saradnici pevača tvrde da je došlo krajnje vreme da uhvati mikrofon i zapeva autentičnim glasom hitove koje je stvorio pre više od deset godina. Sa nestrpljenjem njegov povratak čeka i jelena Karleuša koja nije štedela reči hvale za kolegu koji joj je pisao pesme i planirao saradnju sa njom.

- Drago mi je da se ljudi poput Milana vraćaju, nadam se na velika vrata. Sarađivali smo na poslednjem albumu, Milan je ekstremno talentovan. Često se čujemo, stalno ga teram da se vrati i da mi piše pesme - nastavila je Karleuša, a potom otkrila da Grand nije dozvolio da Stanković sa njom snimi duetsku pesmu, pod nazivom "Insomnija".

- Mnogo bih volela duet sa njim. Tadašnja uprava Granda, Saša Popović i ekipa nisu dozvolili da snimi duet sa mnom. Nisam bila dobra za Grand - zaključila je pevačica pred našim kamerama.

Na jesen povratak?

Pevač Milan Stanković navodno u najvećoj tajnosti priprema svoj veliki povratak na domaću muzičku scenu, a njegovi novi projekti bi svetlost dana trebalo da ugledaju na jesen ove godine.

Kako se saznaje, pevač je već duže vreme boravio u muzičkom studiju gde je otpevao dve nove numere, a odlučio je da se pobrine i za svoj izgled.

Pored muzičkog iznenađenja, Stanković je odlučio da potpuno promeni i svoj vizuelni identitet. Kako bi do septembra bio u vrhunskoj formi, odmah nakon vaskršnjeg posta počeo je rigorozno da trenira.

