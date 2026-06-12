Zvaničnik je rekao da su SAD tražile, a da je Iran pristao da njihov nuklearni materijal bude uništen i uklonjen, da se demontira iranski nuklearni program i da Iranu nikakva sredstva neće biti oslobođena dok se ne ispune ovi uslovi.

Prema rečima američkog zvaničnika, Iran je pristao na otvaranje Ormuskog moreuza, kao i da obustavi finansiranje terorističkih grupa.

Zvaničnik je ocenio da je to "sporazum koji je zasnovan na učinku".

Iranski zvaničnici su ranije rekli da neće potpisati sporazum bez oslobađanja zamrznutih sredstava.

Tramp je ranije danas osudio Teheran, navodeći da se Iran ponaša "nečasno", zbog netačnih opisa mirovnog predloga u medijima.

On je reagovao na izveštaje iranskih državnih medija, koji su preneli da se Iran neće obavezati da će prepustiti upravljanje Ormuskim moreuzom i da će sporazum zahtevati oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava.

"Uslovi (sporazuma) koje je Iran procurio preko lažnih vesti nemaju nikakve veze sa uslovima koji su dogovoreni, u pisanoj formi", rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.