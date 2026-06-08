Pevačica Jelena Karleuša stigla je na snimanje Pinkovih zvezda, gde je komentarisala aktuelne teme, ali se osvrnula i na nedavnu izjavu koleginice Rade Manojlović koja je rekla da Jelena na pauzama snimanja nije razgovarala sa njom dok je menjala Zoricu Brunclik u fotelji žirija muzičkog takmičenja.

- Ne, to nije istina, laže. Ne znam ni šta bih pričala sa njom, da me je nešto pitala ja bih odgovorila. Ne znam o čemu priča, simpatična mi je ona - rekla je Jelena.

Na konstataciju novinara da sa Rada možda uplašila nje, Jelena, koja je otkrila u kakvom zdravstvenom stanju je Zorica Brunclik, je šokirano poručila:



- Da se mene uplaši? Ko se mene plaši, ja sam toliko divna!

Ceo intervju, u kom je Karleuša pomenula i pevačicu Daru Bubamaru, pogledajte ispod teksta: