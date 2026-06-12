Poslanica Demokratske partije socijalista Nela Savković Vukčević danas je, u okviru poslaničkog pitanja upućenog ministarki za evropske poslove Maidi Gorčević, iznela stav da je Rezolucija o genocidu u Jasenovcu, Mauthauzenu i Dahau izglasana „bez konkretnog povoda“.

Savković Vukčević je na sednici govorila o potezima aktuelne parlamentarne većine za koje smatra da usporavaju evropski put Crne Gore. Kao jedan od takvih poteza navela je i rezoluciju koju je Skupština Crne Gore usvojila pre dve godine.

Njene reči izazvale su brojne reakcije, budući da se rezolucija odnosi na odavanje počasti žrtvama logora Jasenovac, Mauthauzen i Dahau, kao i na očuvanje kulture sećanja na stradanja tokom Drugog svetskog rata.

Kritičari ovakvog stava postavljaju pitanje kako se može tvrditi da ne postoji „konkretan povod“ za sećanje na žrtve fašizma, među kojima su bile desetine hiljada muškaraca, žena i dece.

Posebno ističu da je na prostoru Nezavisne Države Hrvatske postojao sistem logora u kojem su ljudi bili mučeni i ubijani, a da je srpski narod među onima koji su pretrpeli ogromna stradanja.

Interesantno je, navode pojedini komentatori, da se u kritikama rezolucije retko pominje činjenica da su njome obuhvaćene i žrtve nacističkih logora Mauthauzen i Dahau, pa se postavlja pitanje da li postoje žrtve koje zaslužuju sećanje i one koje, po nečijem mišljenju, to ne zaslužuju.

Podseća se i da Evropska unija svoje vrednosti temelji upravo na antifašizmu i osudi zločina, te da kultura sećanja i odavanje pošte stradalima predstavljaju deo evropskog nasleđa.