Sin direktora "Granda" Gorana Šljivića, Dušan Šljivić, koji je inače zaposlen kao direktor fotografije u "Grandu", izgovorio je sudbonosno "da" svojoj izabranici Staši.

Iako je na svadbi i građanskom venčanju prisustvovalo čak 350 zvanica, mnoge je iznenadilo što se među gostima nije našla Suzana Jovanović.

Odsustvo Suzane Jovanović odmah je pokrenulo lavinu spekulacija i nagađanja o tome da su odnosi između nje i Gorana Šljivića narušeni. Kako bi stao na put ovakvim glasinama, direktor "Granda" se oglasio i objasnio da je sve u najboljem redu:

- Nema razloga, tako smo se mi dogovorili. Nije mogla da dođe zbog porodičnih obaveza koje je imala baš taj dan. Inače, sve je super, taman posla. Sin joj je dobio ćerkicu i imali su svojih porodičnih obaveza i ništa više - otkrio je Šljivić, jasno stavljajući do znanja da se njihov odnos nije promenio.

Oglasila se i Suzana

Svadbeno veselje i opštinsko venčanje održani su u prestižnom hotelu, a među 350 zvanica našle su se brojne poznate ličnosti uključujući Anu Bekutu, Snežanu Đurišić, Dragana Kojića Kebu, Aleksandra Milića Milija, Anu Sević, Milana Mitrovića i Dejana Matića.

Suzana se tim povodom kratko oglasila, istakavši da nema vremena za duži razgovor jer je u gužvi, ali je naglasila da nema nikakvih problema.

- Sve je u redu, ali ništa ne mogu da vam pričam o tome - rekla je ona.

Alo/Kurir

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