Na grobu Vjekoslava Maksa Luburića, jednog od najzloglasnijih ustaških zločinaca i organizatora sistema koncentracionih logora u NDH, u španskom gradu Karkajšentu više nema ustaškog grba niti drugih fašističkih obeležja.

Uklanjanje spornih simbola predstavlja početak sprovođenja odluke Državnog sekretarijata za demokratsko sećanje Kraljevine Španije, donete nakon višegodišnjih inicijativa Muzeja žrtava genocida iz Beograda.

Pored uklanjanja ustaških obeležja, španske vlasti naložile su postavljanje informativnih tabli koje će posetiocima pružiti istorijski utemeljene podatke o ulozi Maksa Luburića u ustaškom pokretu i zločinima počinjenim nad Srbima, Jevrejima i Romima, sa posebnim osvrtom na sistem logora Jasenovac.

Iz Muzeja žrtava genocida ocenili su da je reč o važnom koraku u borbi protiv istorijskog revizionizma i očuvanju kulture sećanja na žrtve Drugog svetskog rata.

Istoričar Mile Bjelajac ističe da odluka Madrida predstavlja dokaz dosledne primene pravne države i jasnu osudu zločina počinjenih u vreme Nezavisne Države Hrvatske.

- Ova odluka predstavlja nedvosmislenu osudu onoga što se dešavalo u vreme NDH i potvrđuje da su zločini počinjeni nad Srbima, Jevrejima i Romima s pravom prepoznati kao genocid - kaže Bjelajac.

Ko je bio Maks Luburić

Vjekoslav Maks Luburić bio je jedan od najistaknutijih predstavnika ustaškog režima i upravnik sistema logora smrti NDH. Smatra se jednim od glavnih organizatora logora Jasenovac i jednim od najodgovornijih ljudi za zločine počinjene nad Srbima, Jevrejima i Romima.

Pod njegovom komandom stradala su i deca u logorima Sisak i Jastrebarsko, a njegovo ime ostalo je sinonim za brutalnost i masovna ubistva.

Posle sloma NDH 1945. godine pobegao je u Španiju, gde je decenijama živeo pod zaštitom režima Franciska Franka.

Njegov mauzolej u Karkajšentu godinama je bio predmet sporova zbog istaknutih ustaških simbola, a sada je, odlukom španskih vlasti, uklonjen iz javnog prostora svaki sadržaj koji veliča jednog od najpoznatijih zločinaca Drugog svetskog rata.