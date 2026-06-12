Emina Jahović ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, a njene najnovije fotografije izazvale su brojne reakcije i komentare.

Pevačica je pozirala ispred ogledala u modernoj modnoj kombinaciji koja je dodatno naglasila njenu vitku liniju.

Na fotografijama Emina nosi atraktivan top koji je otkrio njen ravan stomak, dok je celokupan stajling upotpunila širokim pantalonama ukrašenim šljokicama.

Opušteno izdanje, besprekorno sređen izgled i osmeh na licu bili su dovoljni da pratioci njenu objavu zaspu komplimentima, a mnogi su istakli da izgleda mlađe nego ikada.

Već godinama važi za jednu od najnegovanijih dama na domaćoj javnoj sceni.

Poznato je da vodi računa o pravilnoj ishrani, redovnim treninzima i zdravim životnim navikama, što se jasno može primetiti i po njenom izgledu.

Iako je veoma angažovana na poslovnom planu, ne krije da joj je porodica uvek na prvom mestu.

Iz braka sa Mustafom Sandalom dobila je dvojicu sinova, Jamana i Javuza, kojima je maksimalno posvećena.

Dok je njen bivši suprug nedavno privukao pažnju javnosti čestitkom upućenom svojoj izabranici povodom godišnjice, Emina je usmerena na nove poslovne projekte i uživanje u svakodnevnim životnim trenucima.

Jahovićeva ponovo tužila bivšeg muža

Emina i Mustafala razveli su se pre sedam godina, a pevačica je, prema navodima, ponovo tužila bivšeg muža.

Kako prenose mediji u Turskoj, on se tada obavezao da pevačici i deci kupi stan u Srbiji, kao i da isplaćuje alimentaciju, ali to, navodno, nije učinio.

Prema istim izvorima, pevačica je podnela novu tužbu uz tvrdnje da bivši suprug nije ispunio obaveze definisane sporazumom o razvodu.

U te obaveze ubrajaju se kašnjenje u isplati alimentacije, kao i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je potreban.

Turski mediji objavili su i dodatne detalje sporazuma iz 2018. godine, prema kojem je dogovoreno da ona dobije starateljstvo nad decom, dok joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripada dva miliona dolara, uz dodatnih 500.000 dolara namenjenih za školovanje dece.

Mustafa se, takođe, obavezao da kupi stan u Srbiji i da redovno izmiruje alimentaciju. Kako pevačica tvrdi, te obaveze nisu ispunjene.

Nedavno je ponovo došlo do susreta bivših supružnika na sudu u Istanbulu.

Izvor navodi da je Emina istakla kako je bila primorana da pokrene postupak, jer su njegove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora doveli do toga da pravna akcija postane neizbežna, pisao je Kurir.