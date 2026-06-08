Otkako je atraktivna Nora Milosavljević objavila zajedničku fotografiju sa Duškom Tošićem i time potvrdila romansu o kojoj se piše danima, komentari na račun ove ljubavi ne prestaju da stižu.

Nekadašnji reprezentativac, potvrdio je lepe vesti, rečima: "Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam".

Ne dugo zatim njegova bivša supruga Jelena Karleuša zamolila je medije da se njeno ime ne stavlja uz ime bivšeg partnera i njegove sadašnje drage.

- "Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše” sadrži samo moje ime, moja slika je centralna itd. Razumem da u protivnom niko ne bi pročitao tekst ali: Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zavredjuje vaš prostor. Hvala vam - napisala je Karleuša.

Ćerke Nika i Atina Tošić ne mešaju se u mamine i tatine izbore, ali jednom reakcijom, Nika je uspela da zaintrigira javnost.

Naime, Nika je lajkovala tatinu fotografiju gde je u Turskoj i uživa sa devojkom Norom, a publika je odmah to protumačila kao znak da preslatka tinejdžerka podržava tatu da krene dalje.

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