Pevačica i nekadašnja mis Jugoslavije, Andrijana Anči Dabetić (54), poslednjih meseci privlači veliku pažnju javnosti zahvaljujući povratku na muzičku scenu i potpuno osveženom izgledu.

Za razliku od mnogih javnih ličnosti, Anči otvoreno govori o estetskim zahvatima kojima se podvrgla, ne krijući da rado ulaže u svoj izgled.

Osvrnuvši se na svoj prepoznatljiv stil iz mlađih dana, istakla je da su njene noge i danas jedan od njenih najvećih aduta, ali i da je preduzela nesvakidašnji korak kako bi zaštitila ono u šta je godinama ulagla.

-Minić je bio moj zaštitni znak, ali dobre noge imaju i Sneki i Brena. U vreme kada sam bila mlađa bilo je sasvim prirodno da noge budu u prvom planu. I danas rado nosim miniće, zašto da ne? Noge su mi i dalje u dobroj formi, a uz to su i osigurane. Sve estetske zahvate koje sam radila osigurala sam kod strane osiguravajuće kuće - izjavila je svojevremeno.

"Izbotoksirana sam"

Na pitanje o estetskim korekcijama i upotrebi botoksa, pevačica je bez zadrške priznala da nema problem da govori o promenama koje je napravila na sebi.

-Pa vidi se da sam sva zategnuta i izbotoksirana, od napred i od pozadi. Nemam problem da priznam da sam išla na estetske zahvate - rekla je iskreno.

Porede je sa Melanijom Tramp

Posebnu pažnju javnosti u poslednje vreme privukla su poređenja sa prvom damom Sjedinjenih Američkih Država, Melanijom Tramp.

Govoreći o tome kako je dobila ovaj nadimak, Anči je otkrila da je sve počelo nakon objavljivanja njenog novog spota.

-Otkako se pojavio moj spot, ljudi su počeli da me upoređuju sa Melanijom. Vrhunac je bio kada mi je na jednom snimanju koleginica Olja Karleuša prišla i rekla da ličim na nju. Isto je primetila i jedna mlada voditeljka, pa sam kroz šalu rekla: "Tako je, od sada me zovite Melanija Tram". Priznajem da mi to prija i da mi je drago zbog takvih komentara - ispričala je uz osmeh za Grand.

Dodala je i da se književnica i kolumnistkinja Vesna Radusinović složila sa tim zapažanjem, što joj je posebno imponovalo.

Svojim novim izgledom, samopouzdanjem i iskrenim stavom prema estetskim zahvatima, ponovo je uspela da privuče pažnju javnosti i postane jedna od tema o kojima se govori na estradnoj sceni.